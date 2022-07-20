ABD temiz enerji teknolojileri için birçok ülkeyle Mineral Tedarik Ortaklığı başlattı - Son Dakika
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ABD temiz enerji teknolojileri için birçok ülkeyle Mineral Tedarik Ortaklığı başlattı

20.07.2022 22:50
ABD temiz enerji teknolojileri için birçok ülkeyle Mineral Tedarik Ortaklığı başlattı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tedarik Zinciri Bakanlar Toplantısı'nda, birçok ülke ile elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi temiz enerji teknolojileri geliştirmek için ihtiyaç duyulan minerallerin üretilmesi, işlenmesi ve geri dönüştürülmesine yatırım yapacak olan Mineral...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tedarik Zinciri Bakanlar Toplantısı'nda, birçok ülke ile elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi temiz enerji teknolojileri geliştirmek için ihtiyaç duyulan minerallerin üretilmesi, işlenmesi ve geri dönüştürülmesine yatırım yapacak olan Mineral Tedarik Ortaklığını başlattıklarını duyurdu.

Blinken, çevrim içi düzenlenen Tedarik Zinciri Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Burada yaptığı konuşmada Blinken, "Üretimimiz için kritik olan yarı iletkenlerin tedarikindeki aksaklıkları öngörmek ve azaltmak için mikro elektronik erken uyarı sistemini kurduk. Bu ABD'de hem Amerikalı işçilerin Michigan ve Ohio'daki araç montaj fabrikalarında çalışmayı sürdürmesine hem de Meksika ve Kanada gibi ortak ekonomilerde fabrikaların çalışmaya devam etmesine yardımcı oldu." dedi.

Tedarik zinciri güvenliğinin üretimin her aşamasında kritik olduğuna dikkati çeken Blinken, "Bu bakanlar toplantısı ile birçok hükümetle elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi temiz enerji teknolojileri geliştirmek için ihtiyaç duyulan minerallerin üretilmesi, işlenmesi ve geri dönüştürülmesine yatırım yapacak olan Mineral Tedarik Ortaklığını başlattık." diye konuştu.

Blinken, toplantıda iki ana hedef üzerine odaklanıldığını belirterek bunlardan birinin, insanların hayatlarını en çok etkileyen ürünlerin tedarik zincirindeki kısa vadeli aksaklıkları bir an önce gidermek, diğerinin ise savaş, doğal afet veya salgın gibi krizlerden kaynaklanan olası şoklara karşı uzun vadeli bir tedarik zinciri temeli oluşturmak olduğunu söyledi.

Esnek tedarik zincirinin önemine işaret eden Blinken, "Dolayısıyla ister kısa ister uzun vadeli zorlukları ele alıyor olalım, esnek tedarik zincirleri oluşturmanın tek bir yolu var ve bu da bölgesel düzeyde, ülke ve şehir düzeyinde de dahil olmak üzere ortaklarla birlikte olmaktır çünkü hiçbir ülke kaçınılmaz aksaklıklarla tek başına başa çıkamaz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD temiz enerji teknolojileri için birçok ülkeyle Mineral Tedarik Ortaklığı başlattı - Son Dakika

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