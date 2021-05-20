ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için komisyon kurulmasını onayladı - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için komisyon kurulmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

6 Ocak Kongre baskınının ardından Temsilciler Meclisine Demokratlar tarafından sunulan ve baskının soruşturulması için komisyon kurulmasını ön gören tasarı, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 175 "hayır" oyuna karşı 252 "evet" oyu ile kabul edildi. Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy başta olmak üzere Cumhuriyetçi birçok ismin itiraz ettiği tasarı için 35 Cumhuriyetçi vekil de "evet" oyu kullandı.