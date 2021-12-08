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ABD Temsilciler Meclisi 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı

08.12.2021 08:50
ABD Temsilciler Meclisi 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı

ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisinin üzerinde mutabakat sağladığı 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), Temsilciler Meclisinde kabul edilerek oylama için Senato'ya gönderildi.

ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisinin üzerinde mutabakat sağladığı 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), Temsilciler Meclisinde kabul edilerek oylama için Senato'ya gönderildi.

ABD Kongresinde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde mutabakat sağladığı son haliyle tamamlanıp Temsilciler Meclisinde oylandı.

740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27,8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere toplam 768,2 milyar dolarlık NDAA, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, 70'e karşı 363 oyla kabul edildi.

Tartışmalara neden olan birçok maddeyi içermeyen NDAA gelecek günlerde Senato Genel Kurulunda da oylanarak imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek.

NDAA'da neler var?

Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren tasarı, askeri personel maaşlarına yüzde 2,7 oranında zam öngörüyor.

ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran tasarı, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7'yıla çıkarıyor.

Ukrayna yardımlarını artırıyor

Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran tasarısı, Rusya'ya karşı Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor.

Tasarı, Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 7,1 milyar dolar kaynak ayırırken, Sincan Özerk Bölgesinde Uygurların zorla çalıştırıldığı fabrikalardan üretilen ürünlerin Savunma Bakanlığı tarafından alınmasını yasaklıyor.

Bölgede Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini öngören tasarı, Tayvan ile gerekli savunma iş birliğinin devam edilmesini ve Tayvan ordusunun modern kalmasının sağlanmasını talep ediyor.

Tasarı, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesinin kurulmasını öngörüyor.

Azerbaycan ve Türkiye tasarıları da eklendi

Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.

Yunanistan ile savunma iş birliği tasarısı eklendi

Menendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası" başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.

Tasarı, Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması ve GKRY-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda Amerikan Başkanı'nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da tasarıda yer alan maddeler arasında bulunuyor.

YPG/ PKK'ya desteğin devam etmesini öngörüyor

NDAA'da Irak ve Suriye'ye ilişkin de birkaç madde yer alıyor.

Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya da destek verilmeye devam edilmesini öneren tasarı, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.

Tasarı aynı zamanda, Suriye'de Beşar Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri tarafından araştırılmasını şart koşuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısını onayladı - Son Dakika
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