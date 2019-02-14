Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği Kesmesini...

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği Kesmesini...

47 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği Kesmesini..., System.String[]
ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Güncel
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