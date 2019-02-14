ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği Kesmesini...
47 dakika önce
ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
ABD
Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen
'de Suudi Arabistan
'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:59 Kaynak: AA
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