Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki Savaşta Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği...

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki Savaşta Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği...

23 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki Savaşta Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği..., System.String[]
ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:07 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Güncel
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