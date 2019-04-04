ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki Savaşta Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği...
23 dakika önce
ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
ABD
Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen
'deki savaşta Suudi Arabistan
'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:07 Kaynak: AA
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