ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini... - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini...

7 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini..., System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:14 Kaynak: AA
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