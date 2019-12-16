ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı Açıklaması

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil için gerekçe olabilecek suçlamaları içeren raporunu yayımladı.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı Açıklaması, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil için gerekçe olabilecek suçlamaları içeren raporunu yayımladı.

Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak, azil sürecini geçen hafta Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna taşıyan Adalet Komitesi 658 sayfalık azil raporunu açıkladı.

Raporda, Trump'ın azline gerekçe olabilecek suçlamalar sıralanırken, Kongre üyelerinin bir an önce durumu gündemlerine alması çağrısı yapıldı.

Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanma" ve "Kongrenin işlemesini engelleme" başlıklarından oluşan azil maddelerinin komitede kabul edildiği anımsatılan raporda, "Bunlar bir araya geldiğinde, azil maddeleriyle Başkan Trump, kendi kişisel ve siyasi çıkarlarını ulusal güvenliğimizin, özgür ve adil seçimlerimizin ve kuvvetler ayrılığı sistemimizin üzerine koymakla suçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca, "Trump, görevini kötüye kullanmıştır ve önü alınmazsa bunu sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsiciler Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senatoya gidecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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Trump'a yönelik azil raporu açıklandı
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