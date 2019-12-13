ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil maddeleri oylaması ertelendi - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil maddeleri oylaması ertelendi

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde dün yapılması planlanan Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanması, yerel saat ile sabah 10.00'a (TSİ 18.00) ertelendi.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil maddeleri oylaması ertelendi, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde dün yapılması planlanan Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanması, yerel saat ile sabah 10.00'a (TSİ 18.00) ertelendi.

Dün, yerel saat ile sabah 09.00'da (TSİ 17.00) başlayan, Trump'ın azline yönelik sunulan "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" adlı iki başlıktan oluşan azil maddelerini görüşmek üzere toplanan Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi 14 saat süren oturumun ardından oylama olmadan dağıldı.

Adalet Komitesi Başkanı Jerry Nadler, azil maddelerine ilişkin oylamanın sabah yerel saat ile 10.00'a (TSİ 18.00) ertelendiğini duyurdu.

Cumhuriyetçi vekiller ise Nadler'in böyle bir kararı, Komitedeki Demokratlar'a sormadan almasını sert bir dille eleştirdi.

Söz konusu maddelerin komitede oylanmasının ve kabul edilmesinin, bu adımın ardından azil dava taslağı oluşmuş olacak.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti. Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da pazartesi günü yapmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, sürecin başından beri suçsuz olduğunu savunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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