Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi azil süreci devam eden Trump'ı ilk kez ifadeye çağırdı
Son Dakika Dünya ABD Temsilciler Meclisi azil süreci devam eden Trump'ı ilk kez ifadeye çağırdı - Son Dakika Dünya

ABD Temsilciler Meclisi azil süreci devam eden Trump'ı ilk kez ifadeye çağırdı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yaptığı telefon görüşmelerine yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Jüri Heyeti, Trump'ı 4 Aralık tarihinde ifade vermeye çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi azil süreci devam eden Trump'ı ilk kez ifadeye çağırdı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yaptığı telefon görüşmelerine yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Jüri Heyeti, Trump'ı 4 Aralık tarihinde ifade vermeye çağırdı.


Trump'ın avukatlarıyla katılması beklenen soruşturmada, uzmanlar da tanık olarak hazır bulunacak. ABD Başkanı soruşturmaya katılırsa ilk kez azil süreciyle ilgili doğrudan ifade vermiş olacak.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:55 
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