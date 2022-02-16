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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'in kuruluşunu "20. yüzyılın başarısı" olarak niteledi - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'in kuruluşunu "20. yüzyılın başarısı" olarak niteledi

16.02.2022 15:48
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'in kuruluşunu "20. yüzyılın başarısı" olarak niteledi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail devletinin kuruluşunun "20. yüzyılın en büyük siyasi başarısı" olduğunu savundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail devletinin kuruluşunun "20. yüzyılın en büyük siyasi başarısı" olduğunu savundu.

Pelosi ve beraberindeki heyet, İsrail parlamentosu Knesset'te resmi törenle karşılandı.

Knesset'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Pelosi, buradaki konuşmasında İsrail ile ABD arasındaki güvenlik bağının kalıcı bir dostluk olduğunu söyledi.

Onlarca yıldır İsrail'e uzun vadeli bağlılığını gösteren Joe Biden'ın kendilerine başkanlık etmesinden gurur duyduğunu belirten Pelosi, Biden'ın ABD Başkanı olarak bunu politikalarına yansıttığını ifade etti.

"Uzun bir süre önce, '20. yüzyılın en büyük siyasi başarısı İsrail devletinin kuruluşudur' demiştim. İsrail'in en eski dostunun Amerika olmasından dolayı gururluyum." ifadelerini kullanan Pelosi, ABD Temsilciler Meclisinin İsrail hava savunması için Eylül 2021'de ek finansal kaynağı onayladığını hatırlattı.

İran konusuna da değinen Pelosi, ABD ve İsrail'in "İran'ın bölgede oluşturduğu teröre karşı savaşta ve nükleer silahı geliştirmesine karşı mücadelede mutabık olduklarına" işaret etti.

Pelosi, Tahran'ın nükleer tehdidinin tüm dünyaya yönelik olduğunu savunarak, "İsrail'in İran'a yakın olması ise hepimiz için endişe kaynağıdır." dedi.

Filistin ile İsrail meselesine ilişkin ise Pelosi, ABD'nin bağlı kaldığı seçeneğin, iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Knesset Başkanı Mickey Levy de "İsrail devleti, güvenliğimiz için verdiğiniz mücadeleden şeref duyuyor." dedi.

İran'ın sadece İsrail için bir sorun olmadığını savunan Levy, İran füzelerinin menzilinin Avrupa'ya kadar uzandığını iddia ederek, İran'ın nükleer güce ulaşmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'in kuruluşunu '20. yüzyılın başarısı' olarak niteledi - Son Dakika


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