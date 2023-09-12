ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturma açılması talimatı verdi

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması talimatını verdi.

"CİDDİ VE GÜVENİLİR İDDİALAR VAR"

Kararı basın toplantısıyla duyuran McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Biden hakkında "ciddi ve güvenilir" iddialar öne sürdüğünü, azil soruşturmasının ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer tarafından yürütüleceğini bildirdi.

"RESMİ BİR AZİL SORUŞTURMASI AÇMALARI TALİMATINI VERİYORUM"

Kevin McCarthy yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi komitelerimize Başkan Joe Biden hakkında resmi bir azil soruşturması açmaları talimatını veriyorum. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi vekiller, Başkan Biden'ın yolsuzluk konusundaki davranışlarına ilişkin ciddi ve inandırıcı iddiaları ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy

BIDEN NEYLE SUÇLANIYORDU?

McCarthy, Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etti. Biden'ın Başkanlık döneminde de "ailesine özel muamele" edildiğini savunan McCarthy, "Amerikan halkının kamu görevlerinin satılık olmadığını bilmesi gerekiyor." dedi.