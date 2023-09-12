ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturma açılması talimatı verdi - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturma açılması talimatı verdi

Son Güncelleme: 12.09.2023 19:50

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden hakkında, görevi kötüye kullanma soruşturmasının açılması için talimat verdi. McCarthy, basına yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin Biden hakkında "ciddi ve güvenilir" iddialar öne sürdüğünü ifade etti. Öte yandan Biden, uzun bir süredir oğlu Hunter Biden'ın bağlantılarıyla ilgili eleştiri ve suçlamalara maruz kalıyordu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması talimatını verdi.

"CİDDİ VE GÜVENİLİR İDDİALAR VAR"

Kararı basın toplantısıyla duyuran McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Biden hakkında "ciddi ve güvenilir" iddialar öne sürdüğünü, azil soruşturmasının ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer tarafından yürütüleceğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması için talimat verdi

"RESMİ BİR AZİL SORUŞTURMASI AÇMALARI TALİMATINI VERİYORUM"

Kevin McCarthy yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi komitelerimizeBaşkan Joe Biden hakkında resmi bir azil soruşturması açmaları talimatını veriyorum. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi vekiller, Başkan Biden'ın yolsuzluk konusundaki davranışlarına ilişkin ciddi ve inandırıcı iddiaları ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması için çağrı yaptı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy

BIDEN NEYLE SUÇLANIYORDU?

McCarthy, Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etti. Biden'ın Başkanlık döneminde de "ailesine özel muamele" edildiğini savunan McCarthy, "Amerikan halkının kamu görevlerinin satılık olmadığını bilmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturma açılması talimatı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturma açılması talimatı verdi - Son Dakika
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