Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin...
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin...

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin..., System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Nancy Pelosi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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