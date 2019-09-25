ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin...
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:10 Kaynak: AA
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.
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