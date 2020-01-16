ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi - WASHINGTON - Son Dakika

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi - WASHINGTON
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Washington'da bulunan Kongre Binası Capitol'de, basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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