ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi - WASHINGTON - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi - WASHINGTON - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi - WASHINGTON

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Washington'da bulunan Kongre Binası Capitol'de, basın toplantısı düzenledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Washington'da bulunan Kongre Binası Capitol'de, basın toplantısı düzenledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Nancy Pelosi, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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