ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi basın toplantısı düzenledi - WASHINGTON - Son Dakika

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi basın toplantısı düzenledi - WASHINGTON
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı, Nancy Pelosi, Washington'daki Kongre Binası Capitol'de basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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