ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi basın toplantısı düzenledi - WASHINGTON - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi basın toplantısı düzenledi - WASHINGTON - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi basın toplantısı düzenledi - WASHINGTON

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı, Nancy Pelosi, Washington'daki Kongre Binası Capitol'de basın toplantısı düzenledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı, Nancy Pelosi, Washington'daki Kongre Binası Capitol'de basın toplantısı düzenledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi basın toplantısı düzenledi - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Nancy Pelosi, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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