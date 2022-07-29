Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle Tayvan çevresinde askeri hareketlilik artıyor - Son Dakika
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Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle Tayvan çevresinde askeri hareketlilik artıyor

29.07.2022 17:51
Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle Tayvan çevresinde askeri hareketlilik artıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustosta yapmayı planladığı öne sürülen Tayvan ziyareti öncesinde Çin ve ABD ordularının bölgedeki haraketliliğinin arttığı bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustosta yapmayı planladığı öne sürülen Tayvan ziyareti öncesinde Çin ve ABD ordularının bölgedeki haraketliliğinin arttığı bildirildi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, ABD donanmasına ait Ronald Reagan savaş gemisi, harp filosuyla Güney Çin Denizi'nde egemenlik tartışmalarına konu olan Spartly Adaları'nın 185 kilometre güneyinde seyrediyor.

Hafta başında güdümlü füze taşıyan bir destroyer ve kruvazör ile Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket eden filonun varış hedefine ilişkin açıklama yapılmazken, söz konusu doğrultuda ilerlemesi halinde Tayvan'a ulaşacağı öngörülüyor.

"South China Sea Brief" adlı bloğun yazarı Vietnamlı deniz güvenliği uzmanı Duan Dang, kişisel Twitter hesabında, bir "Tip 052D" destroyer ve bir "Tip 054A" fırkateynin olduğu iki Çin savaş gemisinin, ABD uçak gemisinin 27 kilometre ve 25 kilometre yakınında görüldüğüne dair deniz takip verilerini paylaştı.

Öte yandan bölgede iki ülkenin savaş ve keşif uçaklarının arttığı dikkati çekiyor. Duan, ABD uçak gemisinin Singapur'dan demir aldığı 26 Temmuz'da Çin'in Spartly Adaları'nda uçak pisti inşa ettiği Fiery Cross resifine bazı savaş uçaklarını konuşlandırdığını bildirdi. Uçakların bir süre sonra kuzeye uçarak üslerine döndüğünü kaydeden Duan, Çin ordusunun Pelosi'nin ziyareti halinde Güney Çin Denizi'nde gerginliği tırmandırabileceğine dair bir mesaj olduğunu yorumunu yaptı.

Bu arada Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti açıklarında rutin tatbikata başladı. Çin Deniz Güvenliği İdaresi, tatbikat nedeniyle Güney Çin Denizi'nin Makau'nun 89 kilometre güneyine kadar olan bölgenin yarın gemi trafiğine kapatılacağını bildirdi. Vietnam'a komşu Tonkin Körfezi de topçu talimi nedeniyle salı ve çarşamba günleri seyre kapatılacak.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, henüz doğrulanmayan ziyaretin yapılması halinde, "ABD ordusunun Hint-Pasifik bölgesindeki güçlerinin ve harp vasıtalarının hareketini artıracağını", "Pelosi'nin Ada'ya ulaşabilmesi için savaş uçakları, gemiler, keşif araçları ve diğer askeri sistemleri kullanarak iç içe geçen koruma halkaları oluşturacağını" bildirmişti.

ABD'li yetkililer, Çin'in, Pelosi'nin ziyaret kararı alması halinde, Tayvan çevresine uçak gemisi yollayarak uçuşa yasak bölge oluşturabileceğini, savaş uçaklarıyla Pelosi'nin Ada'ya inmesini engelleyebileceğini ihtimal dahilinde görüyor.

Beyaz Saray güvenlik yetkililerinin, ziyaret ile ilgili kaygıları olduğu, uluslararası basındaki haberlere yansımıştı. Biden, Pelosi'nin ziyaretiyle ilgili, "Ordu, iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor." ifadesini kullanmıştı.

Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

Pelosi'nin gelecek ay yapmayı öngördüğü Asya-Pasifik turunda Japonya, Endonezya ve Singapur'un olduğu bazı ülkeleri ziyaret edeceği, Tayvan'ın da programa dahil edilebileceği iddia ediliyor. Söz konusu ülkelerin hiçbiri henüz ziyaretleri doğrulamış değil.

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olacak. Daha önce, 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle Tayvan çevresinde askeri hareketlilik artıyor - Son Dakika

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