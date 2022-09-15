ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'ı ziyaret edecek

15.09.2022 22:44
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'ı ziyaret edecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Azerbaycan ile çatışmaların ardından bu hafta sonu Ermenistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Azerbaycan ile çatışmaların ardından bu hafta sonu Ermenistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, Temsilciler Meclisi Başkanı ve California Temsilcisi Pelosi'nin yanında Ermeni asıllı California Temsilcisi Jackie Speier ile Ermenistan'ı bu hafta sonu ziyaret edeceğini belirtti.

Pelosi'nin Berlin'de katılacağı bir zirvenin ardından Erivan'a geçeceğini belirten kaynaklar, Pelosi'nin burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini aktardı.

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Ermeni asıllı kişiler ve lobilerinin, Amerikan siyaseti üzerindeki etkisine dikkati çekilen haberde, kasımdaki Kongre ara seçimleri öncesi Pelosi'nin bunu bir malzeme olarak kullanabileceği belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan ile sınırın Daskesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzi ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusunun 50 şehit verdiği duyurulmuş, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığının internet sitesinde güncellenen şehit listesinde 71 askerin ismine yer verilmişti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamıştı. Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

İki ülkenin, dün yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes kararı aldığı duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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