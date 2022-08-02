Japonya kamu yayın kurumu NHK'nin haberine göre, sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti.

Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Japonya, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pelosi'nin ziyareti öncesi Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.