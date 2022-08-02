Pelosi'nin ziyareti öncesi Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktı - Son Dakika
Üye Girişi

Pelosi'nin ziyareti öncesi Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktı

02.08.2022 17:04
Pelosi'nin ziyareti öncesi Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesi, Pelosi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıdığı öne sürülen uçak Ada'ya yaklaşırken, ABD'nin Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üssünden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesi, Pelosi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıdığı öne sürülen uçak Ada'ya yaklaşırken, ABD'nin Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üssünden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

Japonya kamu yayın kurumu NHK'nin haberine göre, sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti.

Tayvan'ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada'dan kalkan uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.

Tanker uçaklarının yakıt ikmali için jetlere eşlik etmesinin, havada uzun süre kalmayı planladıklarına işaret ediyor.

Okinawa Savunma Bürosu, bugün "KC-135" tipi 22 tanker uçağının üsse geldiğini ayrıca "EP-3" tipi elektronik keşif uçağının Doğu Denizi'ne doğru yola çıktığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesinde bölgede askeri hareketlilik artıyor Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesinde bölgede askeri hareketlilik artıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Japonya, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pelosi'nin ziyareti öncesi Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:53 Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı!
15:47 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:13:57. #1.11#
SON DAKİKA: Pelosi'nin ziyareti öncesi Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement