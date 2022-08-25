Video: ABD'deki Çinliler Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Protesto Etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretini protesto etmek için Pazar günü ABD'nin San Francisco kentinde çoğunluğu Çinli yüzlerce kişi sokağa çıktı.

Göstericiler, Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin ABD ve Çin arasındaki ilişkileri baltaladığını söyledi.

CHI HONGHU, San Francisco Körfez Bölgesi Çin'in Yeniden Birleşmesini Destekleme Komitesi Direktörü

"Yurtdışında yaşayan Çinliler olarak, bugün burada kendi adımıza, Nancy Pelosi'ye 'Hayır' diyoruz! Umarız Pelosi çok geç olmadan kendini kontrol altına alır ve Çin-ABD ilişkilerine zarar vermeyi bırakır, Taiwan Boğazı'nda barışı ve kalkınmayı sabote etmekten kaçınır."

FRED ZOU, Çin'in Barışçıl Yeniden Birleşmesi için İttifak Genel Sekreter Yardımcısı

"ABD'yi tek Çin ilkesine uymaya ve Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki yurttaşların duygularını incitmekten vazgeçmeye çağırıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri ABD'nin San Francisco kentinden bildiriyor.