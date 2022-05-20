ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın dini ritüellere katılımı yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın dini ritüellere katılımı yasaklandı

20.05.2022 23:00
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın dini ritüellere katılımı yasaklandı

ABD'de San Francisco Başpiskoposu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürtaj yanlısı duruşu nedeniyle dini törenlere katılmasını yasakladı.

ABD'de San Francisco Başpiskoposu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürtaj yanlısı duruşu nedeniyle dini törenlere katılmasını yasakladı.

ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken, kürtaj karşıtı Demokrat Katolikler kanadında yeni bir gelişme yaşandı.

San Franscisco Başpiskoposluğu, nisan ayında Pelosi'ye yaptığı bildirimde ya kürtaj karşıtı söylemlerine son vermesi ya da buna bahane olarak Katolikliği göstermemesi konusunda uyarıldığı anımsatıldı.

Bildirimde, Pelosi'nin artık dini ritüellere katılmasının yasaklandığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: 'UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi' ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: 'UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi' ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısı ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, San Francisco, Nancy Pelosi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın dini ritüellere katılımı yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:45 ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
22:41 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:31 Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 23:06:47. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın dini ritüellere katılımı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement