ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:29 Kaynak: AA
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