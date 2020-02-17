ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü - Son Dakika

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:29 Kaynak: AA
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