Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Beyaz Saray'a suçlama
Son Dakika Politika ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Beyaz Saray'a suçlama

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Beyaz Saray'a suçlama

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasına dahil olmayı reddeden Beyaz Saray'ı "gerçekleri gizlemeye çalışmakla" suçladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Beyaz Saray'a suçlama, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasına dahil olmayı reddeden Beyaz Saray'ı "gerçekleri gizlemeye çalışmakla" suçladı.


Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için Demokrat Parti'nin başlattığı yasal sürece dahil olmayı reddederek iş birliği yapmayacaklarını açıklamasına Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den yanıt geldi. Pelosi, "Bu Beyaz Saray'ın, Trump ve yönetiminin, gelecek yıl yapılacak seçimlere müdahale etmek için yabancı hükümetleri baskı altına alma konusundaki çılgınca çabalarını gizlemeye çalışan bir başka yasadışı eylemdir" ifadelerini kullandı.


Soruşturmanın oylama yapılmadan başlamasının anayasaya aykırı olduğu belirtilen Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Trump ve yönetimi, demokratik süreci ortadan kaldırmak için temelsiz ve anayasaya aykırı çabaları reddetmektedir. Anayasa'da öngörüldüğünün aksine tasarlanan ve uygulanan ve tarafsızlığı ile gerekli süreci ihlal edecek şekilde hazırlanan görevden alma soruşturmasına dahil olunmayacaktır" ifadeleri yer almıştı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump'ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan gazetesinden Türkiye'yi eleştirenlere tepki: Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:49:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Beyaz Saray'a suçlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]