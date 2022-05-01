ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e sürpriz ziyaret

01.05.2022 11:29

- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e sürpriz ziyaret ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi.

- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e sürpriz ziyaret

KİEV - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından karşılan Pelosi, Massachusetts Temsilcisi Jim McGovern, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı California Temsilcisi Adam Schiff, New York Temsilcisi Gregory Meeks, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Colorado Temsilcisi Jason Crow daha sonra görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Pelosi, "Özgürlüğünüz için mücadele etmenizden dolayı sizleri ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. Sözümüz, savaş bitene kadar yanınızda olmaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'li heyetin ziyaretinden dolayı memnun olduğunu belirten Zelenskiy, "ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelede Ukrayna'nın güçlü desteğinde liderdir. Devletimizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Toplantı sonrasında basının karşısına çıkan Pelosi ve Zelenskiy birlikte poz verdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e sürpriz ziyaret
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e sürpriz ziyaret
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e sürpriz ziyaret
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e sürpriz ziyaret

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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