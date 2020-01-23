ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS - Son Dakika

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS
6 saat önce
Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:07 Kaynak: AA
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