ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS

6 saat önce

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi.

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:07 Kaynak: AA
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