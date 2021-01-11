ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Trump görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Trump görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz

11.01.2021 07:20

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Trump'ı görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine başlayacaklarını açıkladı. Trump'ın görevden alınması için 24 saat süre verildiği de aktarıldı. İki isim daha önce de birçok kez karşı kaşıya gelirken, Pelosi için "Trump'ın belalısı" denilmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Meclisteki Demokratlara gönderdiği mektupta, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttukları Trump'ın azil sürecine ilişkin izleyecekleri yönteme açıklık getirdi. Pelosi, Anayasanın 25. Ek Maddesini işletmesi suretiyle Pence'in Trump'ın görevden alınması sürecini başlatması için pazartesi günü Mecliste bir tasarıyı gündeme getireceklerini belirtti.

OY BİRLİĞİ SAĞLANIRSA TASARI HEMEN KABUL EDİLECEK

Söz konusu tasarının öncelikle "oy birliğiyle" kabul edilip edilmeyeceğine bakacaklarını kaydeden Pelosi, oy birliğinin sağlanamaması durumunda salı günü tasarıyı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylayıp kabul edeceklerini bildirdi.

24 SAAT SÜRE VERİLECEK

Tasarıda, Başkan Yardımcısı Pence'e, Trump'ın görevden alınması işlemleri için 24 saat süre verileceğini vurgulayan Pelosi, bu sürenin ardından Trump'ın azil sürecine Mecliste başlayacaklarını kaydetti.

20 OCAK'TAKİ YEMİN TÖRENİNDEN ÖNCE YAPILACAK

Pelosi'nin mektubunda Trump'ın azline ilişkin oylamanın hangi tarihte yapılabileceğine ilişkin bir detay paylaşılmadı ancak söz konusu oylamanın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD yasalarına göre belli ihlallerden dolayı bir başkanın görevden alınmasına ilişkin süreçte Temsilciler Meclisi, başkana suçlamaları yönelten (impeachment) savcılık makamı, Senato ise başkanın suçlu olup olmadığına karar verilen jüri görevi görüyor.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARDAN AKLANMIŞTI

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık 2019'da yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti. Trump, 6 Şubat 2020'de Senatoda yapılan oylamada her iki suçlamadan da aklanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Trump görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Donald Trump, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Trump görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

İşkenceci eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'ten dikkat çeken sözler: En azından burada dayak yok! İbo Show'da Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Yıldız Tilbe'nin şarkısını yorumladı! İbrahim Tatlıses'in sözleri olay oldu Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi Ahmet Hakan FETÖ'cü Enes Kanter'le dalga geçti: Maklubeci tosun, marulcu olmuş Acun Ilıcalı'nın hissedarı olduğu Fortuna Sittard, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek
Meteoroloji'den 24 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak yağış uyarısı         
00:55
Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan peş peşe önemli açıklamalar Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan peş peşe önemli açıklamalar         
23:57
Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Son Dakika: Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi         
22:57
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
"Zorunlu güncelleme" kararı sonrası WhatsApp'ın kullanıcı sayısı yüzde 15 azaldı         
20:25
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi         
19:49
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 07:51:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Trump görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei