ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın başkanlığa zihinsel olarak hazır biri olmadığını... - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın başkanlığa zihinsel olarak hazır biri olmadığını...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki açıklamalarına değinerek, Trump'ın başkanlık için zihinsel olarak, hazır biri olmadığı iddiasında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın başkanlığa zihinsel olarak hazır biri olmadığını..., System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki açıklamalarına değinerek, Trump'ın başkanlık için zihinsel olarak, hazır biri olmadığı iddiasında bulundu.


Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabı ABD'de krize neden oldu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Bolton'un kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki açıklamalara değinerek, Trump'ın başkanlık için zihinsel olarak, hazır biri olmadığı iddiasında bulundu. Pelosi, "Başkana yapılan suçlamaların yakın takipçisi olacağız. Soruşturmaları ve Başkan Trump'ın davranışlarını demokrat parti olarak gözetlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Meclis Başkanı Pelosi, "Kitapta, Başkan Trump, hakkındaki iddialar etik olarak uygun değil ve ABD Başkanı olmaya zihinsel olarak hazırlıksız olduğunu gösteriyor. Başkan Trump, ABD Senatosundaki cumhuriyetçiler tarafından da önemli ölçüde başkanlık için yeterli görünmüyor" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, John Bolton, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın başkanlığa zihinsel olarak hazır biri olmadığını... - Son Dakika

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