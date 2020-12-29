ABD Temsilciler Meclisi, Covid yardım ve savunma bütçesi tasarılarını kabul etti - Son Dakika
BBC

ABD Temsilciler Meclisi, Covid yardım ve savunma bütçesi tasarılarını kabul etti

29.12.2020 06:12
ABD Temsilciler Meclisi, Covid yardım ve savunma bütçesi tasarılarını kabul etti, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi, yeni koronavirüs yardım paketinde, bireysel ödemelerin 600 dolardan 2 bin dolara çıkartılmasını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, yeni koronavirüs yardım paketinde, bireysel ödemelerin 600 dolardan 2 bin dolara çıkartılmasını kabul etti.

Demokrat Partili üyelerin hakimiyetindeki tasarı, 40'ten fazla Cumhuriyetçi üyenin de onayını aldı.

Başkan Donald Trump, ödeme miktarının artırılmasını savunuyordu.

Ancak daha büyük yardım paketinin, Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Senato'da büyük ihtimalle zorlanması bekleniyor.

Bu arada, Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye karşı yaptırımlar da öngören 740 milyar dolar tutarındaki savunma bütçesine Başkan Trump'ın koyduğu vetonun geçersiz kılınmasını da onayladı. Bu tasarı da Senato'ya gönderildi.

Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Partililer'in az farklı üstünlüğe sahip olmasına karşın, iki tasarının da geçmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyordu.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi üyelere "bu tasarıya destek vermek ya da Amerikan halkını, ihtiyaç duydukları daha büyük miktardaki yardımdan mahrum bırakmak arasında bir seçim yapmaları" gerektiğini söyledi.





Ancak çok sayıda Cumhuriyetçi, artan ödemelerin mali yükünden kaygılıydı.

Cumhuriyetçi üyelerden Kevin Brady "Bana göre bu 463 milyar dolar ekonomiyi canlandırmak ya da işsizlere istihdam sağlamak gibi gerekli şeyleri yapmayacak" dedi.

Oylama sonucu tasarı, 134'e karşı 275 oyla kabul edildi.

Başkan Trump, koronavirüs yardım ve harcama paketini, Pazar günü gecikmeli olarak imzalamıştı. İmzayla, federal kurumların kısmen kapanması da önlenmişti.

Ancak Trump, imza atarken de ödemelerin 2 bin dolara çıkartılması ve "daha az müsrif harcama ve Amerikan halkına daha çok para gitmesini" istemişti.

900 milyar dolarlık yardım paketi, 2,3 trilyon dolarlık bütçenin bir kısmıydı. 1,4 trilyon dolar da normal kamu harcamalarında kullanılacak.

Temsilciler Meclisi, Trump'ın savunma bütçesi tasarısına koyduğu vetonun da geçersiz kılınmasını onayladı. Bu oylamada, daha çok Cumhuriyetçi üye Trump aleyhine oy verdi ve tasarı 87'ye karşı 322 oyla kabul edildi.

Trump tasarıyı her iki partiden de destek almasına karşın veto etmişti. Trump, tasarının Afganistan ve Avrupa'dan asker çekilmesini kısıtlayacağından ve Amerikan İç Savaşı'ndaki Güneyli liderlerin adlarının Amerikan üslerinden kaldırılmasına yol açacağından şikayet ediyordu.

Trump, hazırlanması neredeyse bir yıl süren 4500 sayfalık tasarıyı "Çin ve Rusya'ya bir hediye" diye tanımlamıştı.

Tasarı Senato'da bugün oylanacak ve Trump'ın veto kararını geçersiz kılmak için yine üçte ikilik çoğunluk gerekiyor.

Kongre bu yönde bir karar almazsa, savunma bütçesi tasarısı 60 yıldır ilk kez yasalaşmamış olacak.

Türkiye'ye yönelik yaptırımları zorunlu kılıyor

Savunma harcamaları tasarısı, Pentagon'un politikasını belirliyor. ABD'ye ait silahların ve askeri personelin konuşlandırılması ile ilgili kararları da içeren tasarı yasalaşmadığı durumda bazı askeri girişimler durabilecek.

Tasarı, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD Başkanı Trump'ın Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yer alan, 12 yaptırımdan en az 5'ini 30 gün içinde Türkiye'ye karşı uygulamasını zorunlu hale getirilmesini öngörüyor.

Ancak ABD Başkanı Trump bu yasanın geçmesini beklemeden Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi, Covid yardım ve savunma bütçesi tasarılarını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Covid yardım ve savunma bütçesi tasarılarını kabul etti

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Son Dakika Dünya ABD Temsilciler Meclisi, Covid yardım ve savunma bütçesi tasarılarını kabul etti - Son Dakika Dünya

BBC

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