ABD Temsilciler Meclisi Demokratları kurumlar vergisini yüzde 26,5'e çıkarmayı hedefliyor

ABD Temsilciler Meclisinin önde gelen Demokrat üyeleri, en yüksek kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den 26,5'e yükseltmeyi amaçlıyor.

Temsilciler Meclisinin yeni gelir kanunlarının çıkarılması sürecinde yetkili komitesi, Demokrat üyelerin 3,5 trilyon dolarlık yatırım planının parçası olarak söz konusu değişikliği öngören düzenlemelerin bu hafta gündeme alınacağını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, salı ve çarşamba günü düzenlenecek oturumlarda yasa tekliflerinin değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, komitenin iklim kriziyle mücadele, istihdam yaratma, uygun fiyatlı konutu teşvik etme, çalışanlar ve aileleri için vergi indirimini uzatma, sağlık maliyetlerini düşürme ve eyaletlerin yatırımları finanse etmesine yardımcı olacak temel araçları yeniden tesis etmeye yönelik önlemleri belirleyeceği aktarıldı.

Ülkede en küçük işletmelerden alınan vergilerin azaltılmasının da hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, halihazırda yüzde 21 olan kurumlar vergisi oranını yüzde 26,5'e yükseltilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 2017'de yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülen kurumlar vergisi oranının yüzde 28'e çıkarılmasını önermişti.