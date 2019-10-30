ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etti
1 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Tasarı 11'e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi'inden geçti.
Karar tasarısı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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