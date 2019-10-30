Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etti
Son Dakika Dünya ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etti

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etti, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Tasarı 11'e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi'inden geçti.


Karar tasarısı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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