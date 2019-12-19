ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump hakkında "görevi... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump hakkında 'görevi... - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump hakkında "görevi...

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlaması kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump hakkında

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlaması kabul edildi - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:39 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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