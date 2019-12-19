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ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump hakkında "görevi...
6 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlaması kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:39 Kaynak: İHA
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlaması kabul edildi - WASHINGTON
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