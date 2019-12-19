ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik 'görevi kötüye... - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye...

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanma" başlıklı azil maddesi kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanma" başlıklı azil maddesi kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik görevi kötüye...

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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