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ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye...
6 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanma" başlıklı azil maddesi kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:34 Kaynak: AA
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanma" başlıklı azil maddesi kabul edildi.
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