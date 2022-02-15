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ABD Temsilciler Meclisi heyeti, İsrail, Almanya ve İngiltere'yi ziyaret edecek - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, İsrail, Almanya ve İngiltere'yi ziyaret edecek

15.02.2022 18:40
ABD Temsilciler Meclisi heyeti, İsrail, Almanya ve İngiltere'yi ziyaret edecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin liderliğindeki heyet, İsrail, Almanya ve İngiltere'ye ziyarette bulunacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin liderliğindeki heyet, İsrail, Almanya ve İngiltere'ye ziyarette bulunacak.

Pelosi, yaptığı yazılı açıklamada, heyetin ilk durağının İsrail olacağını belirterek, "İsrailli liderler ve sivil toplum liderleriyle görüşerek, iki devletli çözüm ve bölgesel güvenlik konularını ele alacağız." ifadesini kullandı.

Heyetin ardından Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını aktaran Pelosi, burada transatlantik ortaklığın önemini vurgulayacaklarını bildirdi.

Pelosi, son duraklarının İngiltere olacağını kaydederek, " Londra'da heyetimiz, antidemokratik güçlerle mücadele ve küresel alanda ortak değer ve çıkarlarımızı korumak için birlikte çalışmaya nasıl devam edileceği konusunda parlamentolar arasındaki bağı güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Heyette, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler, İstihbarat, Dış İlişkiler gibi komitelerin üyeleri de yer alacak.

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Temsilciler Meclisi, England, Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi heyeti, İsrail, Almanya ve İngiltere'yi ziyaret edecek - Son Dakika


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