ABD Temsilciler Meclisi kürtaj hakkını koruma altına alan yasa tasarılarını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Yüksek Mahkemenin aldığı tartışmalı kürtaj kararının ardından kadınların kürtaj hakkını koruma altına alan 2 yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından hazırlanan iki yasa tasarısını oyladı.

"Kadınların Sağlığını Koruma Kanunu" başlıklı ilk tasarı, 210 vekilin "hayır" oyuna karşı 219 vekilin "evet" oyu ile onaylandı. Temsilciler Meclisi, daha önce eylül ayında aynı tasarıyı onaylamış ancak Senatodaki Cumhuriyetçiler tasarının yasalaşmasını engellemişti.

Söz konusu tasarı, kürtaj hakkını federal bir yasa haline getirerek, kadınların kürtaj hakkını koruma altına almayı hedefliyor.

"Kürtaja Erişimi Sağlama Kanunu" isimli diğer tasarı ise 205 vekilin "hayır" oyuna karşı 223 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Bu tasarı ise kendi eyaletlerinde yasak olması durumunda kadınların kürtajın serbest olduğu diğer eyaletlere giderek, kürtaj olmalarının kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Öte yandan, her iki tasarının da Kongrenin diğer kanadı Senato'dan geçmesi için yeterli çoğunluğa ulaşamayacağına kesin gözüyle bakılıyor.