ABD Temsilciler Meclisi marihuana kullanımını yasallaştırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi marihuana kullanımını yasallaştırmaya hazırlanıyor

28.03.2022 17:36
ABD Temsilciler Meclisi marihuana kullanımını yasallaştırmaya hazırlanıyor

ABD Temsilciler Meclisi, marihuana kullanımını yasallaştıran bir yasa tasarısını bu hafta onaylamaya hazırlanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi, marihuana kullanımını yasallaştıran bir yasa tasarısını bu hafta onaylamaya hazırlanıyor.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu bu hafta marihuana kullanımının yasallaştırılmasına ilişkin tasarıyı oylayacak.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de buna destek veriyor.

Tasarının Temsilciler Meclisinden geçmesi durumunda yasallaşması için Senato Genel Kurulunda da onaylanması ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'de halihazırda birçok eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına yasal olarak izin veriyor.

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Kaynak: AA

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