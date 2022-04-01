ABD Temsilciler Meclisi marihuana kullanımının yasallaştırılmasına yönelik tasarıyı onayladı - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi marihuana kullanımının yasallaştırılmasına yönelik tasarıyı onayladı

01.04.2022 19:52
ABD Temsilciler Meclisi marihuana kullanımının yasallaştırılmasına yönelik tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, marihuana kullanımının federal düzeyde yasallaştırılmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, marihuana kullanımının federal düzeyde yasallaştırılmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, marihuana kullanımının federal düzeyde yasal hale getirilmesinin ve bu konudaki cezaların düşürülmesine ilişkin tasarıyı oyladı.

Yasa tasarısı, 204 vekilin "hayır" oyuna karşılık 220 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi. Oylamada sadece 3 Cumhuriyetçi vekil "evet" oyu kullanırken, Demokrat vekillerden de sadece 2'si "hayır" oyu kullandı.

Tasarının yasalaşması için Senato Genel Kurulunda da onaylanması ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'de halihazırda birçok eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına yasal olarak izin veriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi marihuana kullanımının yasallaştırılmasına yönelik tasarıyı onayladı - Son Dakika


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