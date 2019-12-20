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ABD Temsilciler Meclisi NAFTA'nın yerini alacak serbest ticaret anlaşmasını onayladı
6 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın azledilmesi yönünde aldığı kararın ertesi günü, Amerikalı liderin lehine bir hamleyle Kanada ve Meksika arasında imzalanan yeni serbest ticaret anlaşmasına onay verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:01
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