ABD Temsilciler Meclisi NAFTA'nın yerini alacak serbest ticaret anlaşmasını onayladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Temsilciler Meclisi NAFTA'nın yerini alacak serbest ticaret anlaşmasını onayladı - Son Dakika Dünya

ABD Temsilciler Meclisi NAFTA'nın yerini alacak serbest ticaret anlaşmasını onayladı

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın azledilmesi yönünde aldığı kararın ertesi günü, Amerikalı liderin lehine bir hamleyle Kanada ve Meksika arasında imzalanan yeni serbest ticaret anlaşmasına onay verdi.

ABD Temsilciler Meclisi NAFTA'nın yerini alacak serbest ticaret anlaşmasını onayladı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı azleden Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray'ın Kanada ve Meksika ile yaptığı ticaret anlaşmasına azil oylamasının bir gün sonrasında onay verdi.


Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması (USMCA), genel kurulda her iki partinin de desteğini alarak 41'e karşı 385 oy ile kabul edildi.

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Donald Trump, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:01 
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