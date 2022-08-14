Pelosi'nin ziyaretinin ardından yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'da - Son Dakika
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Pelosi'nin ziyaretinin ardından yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'da

14.08.2022 16:18
Pelosi'nin ziyaretinin ardından yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'da

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti Ada'ya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti Ada'ya geldi.

ABD'nin Tayvan'daki defakto büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin, Asya turu kapsamında Ada'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

Açıklamada, "heyetin, üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı" kaydedildi.

Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik ediyor.

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin 2 ve 3 Ağustos'ta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan'ı yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" benimseyerek, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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ABD, savaş gemileri ve uçaklarını Tayvan Boğazı'ndan geçireceğini bildirdi ABD, savaş gemileri ve uçaklarını Tayvan Boğazı'ndan geçireceğini bildirdi Tayvan, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi Tayvan, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pelosi'nin ziyaretinin ardından yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pelosi'nin ziyaretinin ardından yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'da - Son Dakika
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