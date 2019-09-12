ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azledilme süreciyle ilgili oylama

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinin açılıp açılmamasına ilişkin Komite'ye kapsamlı şekilde çalışma imkanı veren bir düzenlemeyi kabul etti.

Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde yapılan ve 17'ye karşı 24 oyla kabul edilen düzenleme, Demokratların Trump'a karşı muhtemel bir azil sürecini resmi olarak kayda geçirdikleri ilk düzenleme oldu.

Komite'de kabul edilen düzenleme, Demokratlara azil süreciyle ilgili toplantılar düzenleme ve Beyaz Saray'dan doğrudan bilgi isteme imkanı veriyor.

Doğrudan bir azil süreci anlamına gelmeyen bu adımın, Demokratların azil sürecine yönelik kendi içindeki kararlılığını gösterecek bir test olması bekleniyor. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin daha önce azil sürecine karşı olduğunu dile getirmesi, bu tür bir adımın Demokratların tamamında kabul görmeyebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Komite'deki Cumhuriyetçilerin şiddetle karşı çıktığı düzenlemeye ilişkin Komite'nin Demokrat Başkanı Jerry Nadler, "Bu adımla ABD Başkanı'na kendisi hakkında sunulan delillere yanıt vermesini sağlamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Senato'dan geçmesi uzak ihtimal

Trump'ın muhtemel azil sürecine ilişkin atılacak adımların Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da söz konusu adımların geçmesi oldukça uzak ihtimal olarak görülüyor.

ABD Kongresi'nde Trump hakkında vergi beyanında bulunmaması, hakkındaki utanç verici hikayelerin kamuoyuyla paylaşılmasını önlemek için sus parası vermesi, halkın vergilerinin Trump otel ve tesislerinde harcanmasıyla ilgili birçok iddia, farklı Meclis komisyonları tarafından araştırılıyor.