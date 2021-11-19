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ABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuştu - Son Dakika

ABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuştu

19.11.2021 18:20
ABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuştu

ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin, Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için yaptığı 8 saat 32 dakikalık konuşma, meclis tarihinin en uzun konuşması olarak kayıtlara geçti.

ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin, Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için yaptığı 8 saat 32 dakikalık konuşma, meclis tarihinin en uzun konuşması olarak kayıtlara geçti.

Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda dün gece tartışmaya açıldı.

Tasarıyı protesto eden McCarthy, akşam saatlerinde başladığı konuşmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü. Toplamda 8 saat 32 dakika süren McCarthy'nin konuşması, ABD Temsilciler Meclisinin en uzun konuşması olarak tarihe geçti.

Öte yandan harcama paketi, sabah saatlerinde tekrar bir araya gelen Temsilciler Meclisi Genel Kurulu 213'e karşı 220 oyla kabul edildi.

Sosyal harcama paketinin, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve Biden'a olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde, Temsilciler Meclisi'nde onaylanması Demokratlar için yeni bir "zafer" olarak yorumlandı.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketi de hafta başında yasalaşmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, Ekonomi, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuştu - Son Dakika


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