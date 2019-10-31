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ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump kararı

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması ile ilgili karar onaylandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump kararı, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması ile ilgili karar onaylandı.

Demokratların ağırlıkta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması ile ilgili karar onaylandı. 2020 yılı seçimleri yaklaşırken mecliste bulunan tüm Cumhuriyetçilerin karşı çıkmasına rağmen Demokratlar 232"ye 196 oyla Trump'ın görevden alınması ile ilgili kararı kabul etti.

Oylama haftalar süren tanıkların dinlemesinden sonra Trump'ın görevden alınmasının yolunu açıyor. Oylama ayrıca gelecek yıl gerçekleşecek seçimlerde partilerin durduğu noktayı da gösteriyor.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada oylamayı "Tüm zamanlar için en büyük cadı avı" olarak değerlendirdi.

Meclis azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin Mccarthy ise Trump'ın görevden alınması gereken bir yanlış yapmadığını savunarak Demokratların Trump'ı seçimlerde yenemeyeceklerinden korktukları için bu harekete başvurduklarını iddia etti.

Temsilciler Meclisinin görevden alma araştırması Trump'ın politik rakipleri hakkında soruşturma yapılması için Ukrayna'ya karşı askeri yardımı durdurması konusuna yoğunlaşmıştı.

Meclisin Trump'ın gerçekten görevden alınıp alınmaması ile ilgili oylamanın ise önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:50 Kaynak: İHA
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