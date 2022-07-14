ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan yasa tasarısını onay - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan yasa tasarısını onay

14.07.2022 22:57
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan yasa tasarısını onay

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yönelik skandal bir karara imza attı. Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı ile Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getiriliyor. Yasa tasarısı ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına eklenecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın yasa tasarısını veto etme hakkı bulunuyor.

BİDEN, F-16'LARIN TÜRKİYE'YE SATILMASINA DESTEK VERMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de geçtiğimiz ay yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını sağlaması gerektiğini söylemiş, "F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor. Bunun tersi çıkarımıza olmaz" demişti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, KONGRE'YE MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Türkiye, geçtiğimiz yıl ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak istediği yönünde talepte bulunmuştu. Geçtiğimiz mart ayında ise ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nin söz konusu F-16 satışı hakkında mektup göndermiş ve söz konusu satışın ABD çıkarlarına uygun olduğu belirtilmişti.

Bakanlık, Kongre'ye gönderdiği tavsiye mektubunda, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını aktarmıştı.

Mektupta, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecektir" ifadelerine yer verilmiş, aynı zamanda Türkiye'nin Ukrayna'ya olan desteği ve savunma bağları, "bölgedeki kötü niyetli hareketler için önemli bir caydırıcı güç" olarak nitelendirilmişti. Mektupta, "Biden yönetimi, Türkiye ile uygun ABD savunma ticaret bağlarının, ABD ulusal güvenliği, ekonomik ve ticari çıkarlarının yanı sıra, uzun vadeli NATO ittifakı birliği ve çıkarları için de gerekli olduğuna inanıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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