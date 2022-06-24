ABD Temsilciler Meclisi, silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi, silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı

24.06.2022 21:07
ABD Temsilciler Meclisi, silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sundu.

ABD Temsilciler Meclisi, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sundu.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve dün Senato Genel Kurulunda onaylanan silah düzenlemesi yasası, bugün de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edildi.

Yasalaşması için tasarı ABD Başkanı Biden'ın onayına sunuldu.

ABD Kongresi, bu tasarıyla, son 30 yıldır ilk kez bir silah düzenlemesi yasasını onaylamış oldu.

Tasarı, 18 ila 21 yaş arasındaki silah alıcılarının sabıka kontrollerinin genişletilmesini öngörürken, sürekli silah alım satımı yapan kişilere de lisans sahibi olma sorumluluğu getiriyor.

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Kaynak: AA

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