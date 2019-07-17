ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik "ırkçı" twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.

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