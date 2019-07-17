ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti
3 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik "ırkçı" twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik "ırkçı" twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:07
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