Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti
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ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti

3 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik "ırkçı" twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti, System.String[]
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın kadın Kongre üyelerine yönelik "ırkçı" twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:07 
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