Trump'ın azil sürecinde yeni dönemeç! Temsilciler Meclisi, azil dosyasının Senato'ya gönderilmesini onayladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Trump'ın azil sürecinde yeni dönemeç! Temsilciler Meclisi, azil dosyasının Senato'ya gönderilmesini onayladı - Son Dakika Dünya

Trump'ın azil sürecinde yeni dönemeç! Temsilciler Meclisi, azil dosyasının Senato'ya gönderilmesini onayladı

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddenin Senato'ya gönderilmesini onayladı. Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili azil davasını Senato'ya gönderme kararı 193'e karşı 228 oyla kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddenin Senato'ya gönderilmesini onayladı.

Trump'ın Ukrayna'dan kendisine siyasi fayda sağlayacak soruşturmalar yürütmesini istemesiyle bağlantılı iki azil maddesi Temsilciler Meclisi'nde geçen ay onaylanmıştı. Bu maddelerden biri görevi kötüye kullanmak, diğeri ise Kongre'nin çalışmasını engellemekti.

193'E KARŞI 228 OYLA KABUL EDİLDİ

Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili azil davasını Senato'ya gönderme kararı 193'e karşı 228 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat lideri Nancy Pelosi, Trump hakkındaki azil soruşturmasının Senato'daki yargılama sürecinde savcılık görevi üstlenecek üyeleri de bugün açıklamıştı. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azlini geçen ay onaylamıştı.

TRUMP, SENATO'DA YARGILANAN ÜÇÜNCÜ BAŞKAN OLACAK

Donald Trump'ın görevden alınıp alınmamasına ise Senato karar verecek. Trump, ABD tarihinde Senato'da yargılanan üçüncü başkan olacak.

Ancak Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için Trump'ın azline pek ihtimal verilmiyor.

Senato'da savcılık görevini görecek 7 kişilik ekibe Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturmayı idare eren İstihbarat Komisyonu Başkan Adam Schiff ve azil maddelerini onaylayan Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler başkanlık edecek.

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, 2020'deki seçimde Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden'ın ülkede yaptığı işlerle ilgili soruşturma açması için baskı yapmakla, bunu yaparken de başkanlık yetkilerini kullanmak ve Ukrayna'ya yapılacak maddi yardımı bu şarta bağlamakla suçlanıyor.

Trump'ın azil sürecinde yeni dönemeç! Temsilciler Meclisi, azil dosyasının Senato'ya gönderilmesini onayladı
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:45 
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