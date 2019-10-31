Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin prosedürlerini resmileştiren karar tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin prosedürlerini resmileştiren karar tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil sürecine yönelik prosedürlerin resmileşmesini ve belirlenmesini öngörülen karar tasarısını bugün oyladı.

Tasarı, meclis üyelerinin 196 "hayır" oyuna karşı, 232 "evet" oyu ile kabul edildi.

Oylamaya katılan Cumhuriyetçi vekillerden tasarıya karşı "evet" oyu çıkmaması dikkati çekti.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:52 Kaynak: AA
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Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı
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