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ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi, dava dosyası Senato'ya gidiyor
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi 197 oya karşı 230 oyla Başkan Donald Trump'ın azil sürecini kabul etti
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, "görevin kötüye kullanılması" nedeniyle 197 oya karşı 230 oyla Başkan Donald Trump'ın azil sürecini kabul etti.
Bu sonuçla dava dosyası Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Trump'ın yargı süreci başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:42
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