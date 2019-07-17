Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'ırkçı' yorumlarını kınayan tasarıyı kabul etti
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ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'ırkçı' yorumlarını kınayan tasarıyı kabul etti

4 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın dört Demokrat kadın vekile yönelik ‘ırkçı’ twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'ırkçı' yorumlarını kınayan tasarıyı kabul etti, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın dört Demokrat kadın Kongre üyesine yönelik 'ırkçı' Twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını kabul etti.

Sembolik tedbirleri içeren tasarı, 187'ye karşı 240 oy ile kabul edildi. Trump'ı kınayan tasarıya kendi partisinden dört Cumhuriyetçi vekil de oy verdi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:22 
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