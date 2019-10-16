Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını kınadı
Son Dakika Dünya ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını kınadı

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını kınadı

1 saat önce

Amerikan Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde üyelerin ezici çoğunluğu iki parti tarafından da imzalanan ve Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı hakkındaki kınamaya onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını kınadı, System.String[]

Amerikan Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde üyelerin ezici çoğunluğu iki parti tarafından da imzalanan ve Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı hakkındaki kınamaya onay verdi.


Trump hakkında başlatılan azil süreci nedeniyle iki parti arasında gerilimli bir dönemden geçilse de Demokrat ve Cumhuriyetçi temsilciler bağlayıcı olmayan ve doğrudan Trump'ı hedef almayan kararı 354'e karşı 60 oyla kabul etti.

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Amerikan Kongresi, Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:27 
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