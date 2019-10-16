ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını kınadı
1 saat önce
Amerikan Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde üyelerin ezici çoğunluğu iki parti tarafından da imzalanan ve Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı hakkındaki kınamaya onay verdi
Amerikan Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde üyelerin ezici çoğunluğu iki parti tarafından da imzalanan ve Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı hakkındaki kınamaya onay verdi.
Trump hakkında başlatılan azil süreci nedeniyle iki parti arasında gerilimli bir dönemden geçilse de Demokrat ve Cumhuriyetçi temsilciler bağlayıcı olmayan ve doğrudan Trump'ı hedef almayan kararı 354'e karşı 60 oyla kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:27
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