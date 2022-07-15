ABD Temsilciler Meclisi 840 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2023 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, tasarıda yapılan bazı değişikliklerin ardından bugün NDAA tasarısını oyladı.

Tasarı, 101 vekilin "hayır" oyuna karşı, 329 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Bu yıl çeşitli konularda tam 650 ekleme yapılan NDAA tasarısı, Pentagon'un 2023 mali yılı bütçesi ve ABD savunma harcamaları politikaları için 840 milyar doları içeriyor.

Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarı ekini

New Hampshire vekili Demokrat Chris Pappas'ın verdiği ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan ekleme, 179'a karşı 244 oyla kabul edilerek, NDAA'ya eklenmişti.

Pappas'ın yanı sıra çok sayıda vekilin sponsorluk yaptığı önerge, ABD Başkanının Türkiye'ye F-16 satışı yapması için Kongrenin iki kanadından Dışişleri ve Silahlı Kuvvetler Komitelerine, bu satışın ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine uygun olduğunu ve satılan F-16'ların "Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağını" sağlamak için somut adımlar atması taahhüdünü öngörüyor.

Türkiye ile ilgili eklemelerin, yasalaşması için Senato versiyonunda da yer alması gerekiyor

Söz konusu eklemenin yasalaşması için Senatonun da NDAA tasarısı versiyonunda yer alması gerekiyor.

Senato tasarısında yer almaması durumunda ise iki kanadın NDAA tasarısı versiyonlarının, tek metin haline getirilecek Konferans Komitesinde kabul edilip birleştirilmiş NDAA tasarısında yer alması gerekiyor.

ABD'de tasarı, kongrenin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor.