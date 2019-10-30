Son Dakika Haberleri: ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti
Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı sunulan yaptırım tasarısını kabul etti. Halkbank'ı da kapsayan tasarı, 16 'hayır' oyuna karşı 403 'evet' ile Meclis'ten geçti.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Eliot Engel ve komitenin üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul tarafından geçtiğimiz haftalarda sunulan tasarı, bazı bakanların yaptırım listesine alınmasını ve TSK'nın silah ve finansmana erişimine kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor. Yasanın kabulünden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile istişare içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin net mal varlığı, gelir kaynakları ve iş ilişkilerine dair bir rapor hazırlaması gerekiyor.

ABD Temsilciler Meclisinden geçen 4695 sayılı tasarı ABD Başkanı Trump'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dahil Barış Pınarı Harekatı'na dahil olan Türk yetkililere vize yasağı ve mal varlığı dondurma gibi tedbirler getirmesini öngörüyor.

Öte yandan Trump, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklamıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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