ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

10.03.2022 17:52
ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı .

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı .

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Ukrayna'ya yardım paketini de içeren ve hükümetin 30 Eylül'e kadar fonlanmasını sağlayan 1,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, 69 "hayır" oyuna karşılık 361 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi kapsamında, Ukrayna'ya askeri yardım ve yurt dışına kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin destelenmesi maddeleri yer alıyor.

Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik tasarı da onaylandı

Öte yandan Ukrayna'ya saldırılarından dolayı Rusya'dan petrol ve enerji ithalatının yasaklanmasına ilişkin tasarı da 17 "hayır" oyuna karşılık 414 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.

Oylamanın, ABD Başkanı Joe Biden'ın tasarının içeriğine benzer yaptırımları Rusya'ya uygulamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı - Son Dakika
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